O avançado Zé Luís, melhor marcador do FC Porto, esteve hoje ausente do treino que antecede a receção dos 'dragões' ao Young Boys, na quinta-feira, para a Liga Europa de futebol, tendo realizado "gestão de esforço".

De acordo com o clube, o jogador, que tem seis golos marcados, cinco dos quais na I Liga e um ainda na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, realizou "trabalho de ginásio para gestão de esforço do tornozelo direito".

Fora das opções do treinador Sérgio Conceição continua o médio Sérgio Oliveira, que recupera de uma entorse no tornozelo direito, sofrida em agosto, e que trabalhou no ginásio e fez treino condicionado.