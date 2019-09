Actualidade

Uma homenagem a Agnès Varda, uma retrospetiva com a presença de Jean Louis Trintignant e sessões com Mia Hansen-Love e Agnès Jaoui constituem a 20.ª Festa do Cinema Francês, a partir de outubro, em Lisboa.

De acordo com a programação, apresentada na terça-feira, esta vigésima edição da Festa do Cinema Francês desdobrar-se-á entre "a mais recente produção cinematográfica francesa e os seus criadores e atores", a recordação de filmes clássicos e a redescoberta de dez obras que marcaram a história do festival.

A Festa do Cinema Francês abrirá a 03 de outubro, em Lisboa, no cinema são Jorge e na Cinemateca, prosseguindo depois, até novembro, por outras cidades portuguesas: Almada, Setúbal, Coimbra, Porto, Portimão, Leiria e Beja.