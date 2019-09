Actualidade

O edifício do Museu Regional de Beja, antigo Convento de Nossa Senhora da Conceição, vai ser requalificado e valorizado, num investimento de 1,2 milhões de euros, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

"É uma boa oportunidade para se melhorar significativamente as condições do edifício do museu com um significante apoio comunitário a fundo perdido", afirmou o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio.

Trata-se de uma obra de requalificação, valorização e conservação do edifício do museu "há muito necessária" e que vai ser promovida pela Associação Portas do Território (APT), que reúne a Câmara, a Diocese e a Santa Casa da Misericórdia de Beja, frisou.