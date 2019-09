Actualidade

A vice-reitora da Universidade Nova disse hoje que a demora no reembolso das verbas para investigação afeta "todas a universidades e centros de investigação", anunciando que o Governo recebeu esta semana a proposta de simplificação destes processos.

As universidades e centros de investigação com projetos científicos financiados pelo Orçamento do Estado e Fundos Europeus têm de avançar com verbas próprias para arrancar com os projetos e, só mais tarde, são ressarcidas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Hoje, várias instituições queixaram-se de atrasos no reembolso de milhões de euros, revela o Jornal de Notícias.

"Esse problema é nacional, é de todas as universidades e centros de investigação. É um problema muito grande porque a FCT financia, mas contra reembolso. As universidades têm primeiro que fazer a despesa e só depois a Fundação reembolsa. Só que os prazos demoram tempo e não há tesouraria que aguente", afirmou a vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, Elvira Fortunato, à margem do "NOVA Science Day 2019", um encontro dedicado à investigação.