O secretário-geral da ONU e o presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha pediram hoje que se deixe de bombardear as cidades Idlib, na Síria, e Tripoli, na Líbia, alegando que a situação tem tido consequências humanitárias dramáticas.

"Idlib e Tripoli estão a sofrer muito e a destruição causada por uma chuva de bombas e mísseis afeta uma longa lista de cidades, como Mossul, Alepo, Raqqa, Taez, Donetsk, Fallujah e Sanaa", sublinharam António Guterres e Peter Maurer, num comunicado conjunto.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha e as Nações Unidas "lançam hoje um apelo aos Estados e a todos os participantes no conflito armado para que evitem a utilização de armas explosivas em zonas habitadas", referiram os responsáveis, referindo estarem "alarmados com as consequências humanitárias devastadoras" da guerra em zonas urbanas.