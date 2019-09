Actualidade

Uma exposição de Daniel Blaufuks com fotografias e objetos, de séries anteriores e outras inéditas, sobre modos de inventariar e arquivar, vai ser inaugurada no sábado, no Pavilhão Branco, em Lisboa.

"Hoje, nada" é o título desta exposição que, segundo as Galerias Municipais, tem curadoria de Sérgio Mah, abre ao público no domingo e vai estar patente até 24 de novembro.

Esta mostra, um conjunto de fotografias e objetos, "dá a ver lugares, coisas, gestos imobilizados, e imagens que assinalam modos de inventariar e arquivar".