Actualidade

O FAPAS - Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens criticou hoje "a construção de passadiços prejudiciais ao ambiente", como o recentemente inaugurado em Serralves, no Porto, que "perturba" o Parque e foi "pago pelo Fundo Ambiental" do Estado.

Em comunicado, o FAPAS diz não compreender "qual a justificação para perturbar o Parque de Serralves com a estrutura recreativa" e questiona "qual a justificação para o pagamento através do Fundo Ambiental", acrescentando que "a biodiversidade animal já fugiu há muito" daquele espaço devido "às obras, às luzes e às ruidosas noites do Serralves em festa, com 264 mil visitantes nos três dias de 2019".

"Pretende Serralves justificar que este passadiço será mais uma ferramenta para a sustentabilidade ambiental e proteção da biodiversidade, o que não se percebe pois é um exemplo de falta de respeito pela natureza e pelo património. A maioria dos passadiços construídos em Portugal podem ser um interessante equipamento de recreio, mas não são um equipamento de conservação da natureza e educação ambiental, nem um bom exemplo de intervenção do território", sustenta o FAPAS.