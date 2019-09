Actualidade

A 10.ª edição do Festival de Outono da Universidade do Minho (UMinho) arranca quarta-feira, em Guimarães, e quer "promover hábitos culturais" e a ligação com as cidades onde está implantada.

Organizado pela UMinho em parceria com a Rádio Universitária do Minho (RUM) e a Associação Académica da Universidade do Minho, o festival decorre até sábado, pretende mostrar, "sobretudo aos novos alunos", a "importância da cultura" no percurso académico, ao mesmo tempo que constitui uma "saudação que assinala" mais um ano letivo e promove o envolvimento com a comunidade.

"A ideia visa promover os hábitos culturais dos nossos estudantes, mas não é só isso, e por essa razão decorre basicamente fora dos 'campi'", explicou a vice-reitora da UMinho para a Cultura e Sociedade, Manuela Martins.