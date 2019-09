Actualidade

O Exército da República Democrática do Congo (RDCongo) anunciou hoje que matou o líder de um grupo rebelde 'hutu' ruandês, procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por alegados crimes de guerra.

Segundo o general Richard Kasonga, porta-voz do Exército da RDCongo, o líder das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda (FDLR), o general Sylvestre Mudacumura, foi abatido durante a noite de terça para quarta-feira, na província de Kivu-Norte, no leste do país.

Num comunicado, o porta-voz considera que "esta neutralização é um verdadeiro feito do Exército congolês".