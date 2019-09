Actualidade

A primeira edição da Porto Design Biennal arranca esta quinta-feira, na Casa do Design de Matosinhos, distrito do Porto, com a exposição "Frontiere", e vai ser o "maior evento de design' de Portugal, disse hoje o curador-geral.

José Bártolo sustenta a afirmação com o investimento e o "amplo programa" da bienal, que se estende até 08 de dezembro.

"Na véspera de se iniciar a 1.ª edição da Porto Design Biennal, eu creio que conseguimos fazer já uma avaliação que nos permite - que me permite, como curador-geral desta Biennal - afirmar que este será o evento mais importante na área da cultura do design realizado em Portugal", assumiu hoje o curador-geral, José Bártolo, em conferência de imprensa que decorreu na Galeria Municipal do Porto.