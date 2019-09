Actualidade

Uma dezena de exposições e instalações vão estar patentes em Óbidos, de 10 a 20 de outubro, no âmbito do Folio - Festival Literário Internacional, este ano sob o tema "O Tempo e o Medo", anunciou hoje a autarquia.

A PIM! - Mostra de Ilustração Para Imaginar o Mundo volta a instalar-se na Galeria Nova Ogiva, numa exposição com curadoria de Mafalda Milhões, que conta com trabalhos de ilustradores nacionais e internacionais.

As palavras "tempo e medo" têm presença garantida no espaço, de acordo com a curadora que promete ao público "um diálogo entre as ilustrações e os temas" para levar o público a "pensar o mundo e a valorizar o ato de criação".