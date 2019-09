Actualidade

O Festival Materiais Diversos, que decorre de 27 de setembro a 05 de outubro, em Alcanena, Minde e Cartaxo (Santarém), apresenta, na sua décima edição, cinco estreias nacionais, duas delas apresentadas esta semana em Lisboa.

O espetáculo de dança "Mistério da Cultura", de David Marques, e a peça "A Menor Língua do Mundo", de Alex Cassal e Paula Diogo, têm antestreias marcadas, respetivamente, para quinta-feira, na Tóbis, e sexta-feira, no espaço Alkantara, em Lisboa, sendo apresentados ao público, o primeiro, a 27 de setembro, às 18:30, na Fábrica de Cultura, em Minde, e o segundo no cineteatro de Alcanena, nos dias 27 e 28 à noite.

Na sua décima edição, o Festival Materiais Diversos (FMD), que decorre em Minde (concelho de Alcanena), Cartaxo e Alcanena, oferece 17 espetáculos de criadores e companhias portugueses e estrangeiros, cinco em estreia absoluta e quatro em estreia nacional, uma exposic¸ão e três ac¸ões de participac¸ão, além de mais de 20 conversas e debates com o público e, em parceria com o festival Bons Sons, quatro momentos musicais, reunindo um total de 150 artistas.