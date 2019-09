Actualidade

A Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG) 2019 vai distinguir, com o Prémio Carreira, o "artista multifacetado Jorge Silva", criador, em 2003, da 'sardinha' que se tornou "a genuína imagem de Lisboa", anunciou hoje a organização, em comunicado.

A BIG, que decorre de 12 de outubro a 31 de dezembro, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Guimarães, com o objetivo de "dignificar o papel dos ilustradores no desenvolvimento cultural, no campo da edição, livros, revistas, jornais, cartazes, suportes clássicos de comunicação de massas e no domínio das novas tecnologia".

O galardão é constituído por um diploma e um valor pecuniário de 10 mil euros, e o artista terá uma exposição dos seus trabalhos "mais representativos" - "As Sete Vidas do Senhor Silva" --, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), com inauguração a 12 de outubro, onde ficará patente até ao próximo dia 31 de dezembro.