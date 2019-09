Actualidade

O primeiro-ministro aceitou hoje a demissão do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, ficando as competências deste sob a responsabilidade direta do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

"Aceitei o pedido de exoneração do secretário de Esrtado da Proteção Civil. Quero nesta ocasião agradecer a Artur Neves o contributo decisivo para a forma como decorreram e se implementaram as mudanças nas operações de Proteção Civil", refere-se num comunicado oficial do gabinete do primeiro-ministro.

No mesmo comunicado destacam-se as mudanças operadas "na execução da reforma do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais", tendo o "empenho pessoal" de José Artur Neves "sido determiante nos resultados obtidos em 2018 e até momento do corrente ano".