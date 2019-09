Brexit

O economista-chefe do Santander antecipa um impacto de 0,4% no PIB português em 2020, em caso de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, tendo em conta o valor das exportações portuguesas para aquele país.

"A transição do Reino Unido para as regras da Organização Mundial de Comércio implicaria uma quebra nos volumes de comércio de cerca de 15%", afirmou hoje Rui Constantino, acrescentando que, uma vez que Portugal exporta para o Reino Unido 9 mil milhões de euros, sendo o principal parceiro comercial em bens e serviços, "uma conta simples, seria calcular o impacto de 15% sobre o volume do comércio - os 9 mil milhões de euros - que teria um impacto de 4 décimas do PIB [Produto Interno Bruto]" português.

O economista-chefe do Santander falava na Iniciativa "2020 - Que Perspetivas, Desafios e Oportunidades para o Turismo?", no âmbito dos almoços de associados da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Lisboa.