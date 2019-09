Eleições/Madeira

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) decidiu enviar para o Ministério Público uma participação contra o presidente da Câmara de Santa Cruz, no âmbito das legislativas da Madeira, por "referências depreciativas" a outros partidos num artigo de jornal.

A CNE decidiu ainda comunicar ao MP, após queixa de um cidadão, a violação do princípio de neutralidade e imparcialidade pelo mesmo autarca e pela Câmara Municipal de Santa Cruz por utilização de um 'outdoor' desta autarquia como cartaz de propaganda do partido a que o presidente pertence, sem consulta do interesse de utilização por outros partidos candidatos às eleições do próximo domingo.

Segundo a ata da reunião realizada a 12 de setembro, a CNE analisou uma queixa de um cidadão contra o autarca Filipe Sousa, eleito pelo Juntos Pelo Povo (JPP) e mandatário deste partido às legislativas, por causa de um artigo assinado enquanto presidente da Câmara e publicado no Jornal da Madeira, no qual, "ao longo do texto, o visado faz referências depreciativas a outras forças políticas".