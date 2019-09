Actualidade

Questões como o plágio e outras relacionadas com os direitos de autor vão estar em foco, na quinta-feira, em Bragança, na primeira de três sessões de esclarecimento sobre a legislação em vigor, programadas para a região norte.

A iniciativa é da Direção Regional de Cultura do Norte e da Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) e terá lugar no Museu Abade de Baçal, no dia 19, seguindo-se a Casa Allen, no Porto, a 26 de setembro, e o Museu de Lamego, a 03 de outubro.

O propósito, como disse à Lusa o diretor jurídico da Fundação GDA, Eduardo Simões, é "desmistificar a ideia de que os Direitos de Autor são um mundo fechado só acessível a juristas", e esclarecer artistas e consumidores sobre a proteção legal existente.