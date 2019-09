Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Flor, Fernando Barros, anunciou hoje que reabre na segunda-feira a estação dos Correios deste concelho do Distrito de Bragança que tinha sido encerrada na véspera de Natal.

"A estação dos Correios reabre na segunda-feira, dia 23, às 09:00 e no mesmo local", adiantou à Lusa o autarca, indicando que estará presente na reabertura, assim como um membro da administração da empresa CTT.

Segundo o autarca, a informação foi-lhe confirmada pela administração dos CTT com a indicação de que "reabre com todos os serviços no mesmo local onde funcionava anteriormente e depois de ter sido completamente requalificada" pela empresa.