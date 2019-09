Actualidade

O secretário-geral do PS elogiou as ruturas e "o caráter extraordinário" do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que hoje completou 80 anos, lembrando o pioneirismo da aliança à esquerda de 1989 para a Câmara de Lisboa.

Jorge Sampaio, antigo presidente da Câmara de Lisboa (1989/1996) e antigo líder dos socialistas (1989/1992), chegou à sede do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, ao fim da tarde, acompanhado pela sua mulher, Maria José, e por António Costa, numa sessão em que esteve presente o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

"Meu caro Jorge, muitos parabéns pelos teus 80 anos", declarou António Costa, definindo o antigo chefe de Estado (1996 e 2006) como um homem "com um caráter extraordinário" e com "uma fleuma britânica" que nunca o impediu de fazer ruturas desde março de 1962 (crise académica) até aos dias de hoje.