Actualidade

A Câmara de Coimbra retirou uma estrutura de propaganda eleitoral do partido Iniciativa Liberal (IL) por esta estar afixada no Parque de Santa Cruz, que é monumento nacional, disse à agência Lusa fonte do município.

A Câmara Municipal de Coimbra "confirma que procedeu à remoção de propaganda da Iniciativa Liberal", tendo em conta que o 'outdoor' em causa, junto ao acesso principal do Parque de Santa Cruz (vulgarmente também conhecido por Jardim da Sereia), na Praça da República, prejudicava "a beleza e o enquadramento" deste espaço classificado, explicou uma fonte do gabinete da presidência da autarquia.

O Iniciativa Liberal apresentou hoje uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) para que seja reposto o cartaz colocado na Praça da República, em Coimbra, e retirado "ilegalmente" pela Câmara Municipal da cidade.