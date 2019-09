Actualidade

O chumbo do Tribunal Constitucional (TC) à lei da procriação medicamente assistida "não surpreendeu" o CDS-PP, que defendeu hoje em Torres Vedras "outros caminhos" para as mulheres que não possam engravidar.

À margem de uma ação de pré-campanha com a líder do partido, Assunção Cristas, a deputada Isabel Galriça Neto afirmou aos jornalistas que o chumbo do TC à alteração à lei da procriação medicamente assistida "não surpreende" e "vem reiterar o que o CDS disse há muito tempo".

"É um passo muito importante e o CDS está satisfeito com esta decisão", acrescentou.