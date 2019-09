Actualidade

O festival Iminente, que tem Vhils como um dos curadores, leva arte e música, a partir de hoje e até domingo, ao Panorâmico de Monsanto, um dos miradouros de Lisboa.

À quarta edição - as duas primeiras realizaram-se em Oeiras e a terceira, no ano passado, em Lisboa - o festival passou de três para quatro dias de programação e será o palco da estreia em Portugal do 'rapper' norte-americano Common, na sexta-feira.

Do cartaz, que inclui cem artistas, a organização destaca a diversidade.