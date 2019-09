Actualidade

A décima e última edição do Bairro das Artes vai decorrer hoje em 35 espaços de arte contemporânea de Lisboa, com 41 eventos, como exposições, conversas e performances.

Os eventos vão decorrer em galerias, museus, livrarias e outros lugares ligados à arte contemporânea, na chamada "sétima colina" da capital, incluindo 18 inaugurações, este ano.

Com direção de Ana Matos e Cláudio Garrudo, o Bairro das Artes trará ainda, de acesso gratuito, conversas com os artistas do programa, diversas visitas guiadas, manifestações artísticas nas ruas, e uma feira de livros de arte.