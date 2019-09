Actualidade

O escritor angolano José Eduardo Agualusa, que participa no Festival Internacional de Literatura de Berlim, revela que o livro feito em conjunto com Mia Couto, "O Terrorista Elegante e Outras Histórias", é uma "brincadeira entre amigos".

O livro, escrito a quatro mãos e lançado em Portugal este mês de setembro, reúne três novelas feitas com base em peças de teatro. Um trabalho que "exige uma intimidade grande" e que "não é possível se não houver amizade", confessou o autor angolano, em entrevista à agência Lusa.

"Este livro são três contos longos que resultam de três peças de teatro que escrevemos em conjunto, algumas delas em presença um do outro, outras longe um do outro, mas trocando correspondência. Depois fizemos a adaptação para contos. Foi uma experiência muito divertida. Se as pessoas se divertirem tanto a ler como nós nos divertimos a escrever, acho que vão gostar", contou José Eduardo Agualusa.