Actualidade

O cartaz do 10.º Festival Cantabile, que abre no sábado, em Lisboa, inclui nomes de músicos como Elisabeth Lott, Pavel Gomziakov, Matan Porat, Raul da Costa e Diemut Poppen, de acordo com a programação.

O Festival propõe-se apresentar "a arte da música de câmara", segundo a apresentação do certame.

Os concertos realizam-se em quatro espaços de Lisboa - Centro Cultural de Belém (CCB), Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), Convento dos Cardaes e Casa Pia de Lisboa (CPL) -, e cruzam "obras dos mestres do passado com compositores contemporâneos, como o português António Pinho Vargas", anunciou a organização.