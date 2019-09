Actualidade

Os viticultores de Carrazeda de Ansiães andavam à deriva para entregar as uvas até um jovem engenheiro criar uma adega que se destaca no Douro pela tecnologia de ponta.

Desde há sete anos que a Douro Ansiães faz vinho do Porto, recebe o excedente de uvas de 600 viticultores do concelho transmontano ribeirinho do Douro, conquistou a confiança de grandes empresas do setor e produz marcas próprias de vinho.

Tornou-se também numa garantia de trabalho para jovens engenheiros acabados de licenciar que encontram nesta zona do distrito de Bragança uma porta aberta aprender e exercer na área de formação.