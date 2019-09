Actualidade

O Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, "um projeto novo que ocupa um lugar com história", abre em outubro com uma temporada composta por vários momentos iniciais, que funcionam como "declaração de intenções" do projeto liderado por Francisco Frazão.

A primeira temporada do novo Teatro do Bairro Alto (TBA), sob direção artística de Francisco Frazão, começa a 11 de outubro com um "fim de semana triplo", com dois espetáculos de dança e uma conferência.

Segundo Francisco Frazão, em entrevista à agência Lusa, "a ideia foi não ter um grande espetáculo de abertura, mas ir tendo ao longo destes meses iniciais vários momentos que funcionam como uma espécie de declaração de intenções", e "um desses momentos é o momento inicial".