Eleições

Um concerto, uma miniconferência e leituras encenadas fazem parte do Ciclo Eleições, que arranca no sábado, no LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, para "esclarecer e motivar o interesse" de crianças e jovens num assunto que "implica todos".

Este ciclo, que termina no dia das eleições legislativas, 06 de outubro, marca o arranque da nova temporada do teatro da Calçada da Ajuda, que reabriu a 01 de junho do ano passado, inserido no plano de reestruturação dos teatros municipais de Lisboa, tornando-se no primeiro teatro municipal em Portugal com uma programação exclusivamente dedicada a crianças e jovens.

O Ciclo Eleições do LU.CA procura, de acordo com a direção daquele teatro, "esclarecer, motivar interesse e inventar zonas de conversa e discussão com o público mais jovem, sobre uma matéria que implica com todos".