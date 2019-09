Actualidade

O líder distrital de Coimbra do CDS reagiu hoje "com desalentada surpresa" à decisão do reitor da Universidade de eliminar a carne de vaca nas cantinas e garantiu que há métodos melhores para atingir a neutralidade carbónica.

Rui Nuno Castro diz que acompanha o reitor nas suas preocupações ambientais, mas acha que "o momento de hipersensibilidade política" deveria determinar "uma maior ponderação na forma de posicionar a UC nessa vanguarda da defesa do ambiente".

O centrista defende que "devem ser os alunos, não a Universidade, a escolher o que devem ou não comer no âmbito de uma alimentação saudável", e apresenta um conjunto de medidas alternativas.