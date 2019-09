Actualidade

O Governo de Macau prometeu hoje "iniciar em breve" a consulta pública sobre um polémico fundo de investimento, cujo capital social inicial seria de quase sete mil milhões de euros, oriundos da reserva financeira do território.

A Autoridade Monetária de Macau "irá iniciar, em breve, os procedimentos de consulta pública sobre a criação da Sociedade Gestora do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento, no intuito de proporcionar ao público uma ideia bem clara sobre a regulamentação do funcionamento dessa sociedade", pode ler-se no gabinete do secretário para a Economia e Finanças.

Na mesma nota sublinha-se que já foi criado um grupo de trabalho específico para acompanhar o processo com o qual se pretende "que o público conheça, com clareza, a intenção da criação dessa sociedade, bem como as ideias de conceção das políticas relevantes".