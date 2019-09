Actualidade

O teatro contemporâneo chinês vai estar em destaque entre os dias 26 e 28 de setembro, no Teatro Taborda, em Lisboa, com uma programação que inclui leitura encenada, um espetáculo infantojuvenil, uma visita performativa e uma oficina de teatro.

Iniciativa do Teatro da Garagem, o ciclo "Depois de Babel" consiste num projeto de tradução e divulgação da dramaturgia e das artes cénicas contemporâneas do mundo, que este ano é dedicado à cultura chinesa.

De acordo com os organizadores, "Depois de Babel" abre no dia 26 com a leitura encenada do texto "Rinocerontes in love" (1999), de Liao Yimei e com tradução de Constança Carvalho Homem (a partir da versão inglesa de Mark Talacko).