A comissária portuguesa Elisa Ferreira, que integra o futuro executivo comunitário com a pasta da Coesão e Reformas, será ouvida no dia 02 de outubro pela comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, foi hoje anunciado.

A data da audição a Elisa Ferreira - passo seguinte no processo após a atribuição da pasta - foi decidida hoje na conferência de presidentes do Parlamento Europeu, num debate realizado à porta fechada e à margem da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo.

Esta discussão contou com a presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e serviu para analisar a composição do colégio de comissários e para adotar o calendário das respetivas audições.