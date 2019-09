Actualidade

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego em agosto recuou 10% face ao mês homólogo para 304,3 mil pessoas, subindo 2,4% face a julho, de acordo com dados hoje divulgados pelo IEFP.

Segundo os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em agosto, o desemprego registado ficou nas 304,3 mil pessoas, com uma descida de 10% face ao mês homólogo, que corresponde a menos 33,8 mil desempregados, e com um acréscimo em cadeia, na ordem dos 2,4% (sete mil pessoas), em linha com o padrão que tem sido observado entre os meses de julho e agosto.

O desemprego permanece assim em níveis historicamente baixos, em valores observados apenas no início da década de 90.