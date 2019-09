Actualidade

A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA) reagiu hoje com "indignação" às declarações "enganosas e alarmistas" do reitor da Universidade de Coimbra, que decidiu eliminar a carne de vaca nas cantinas.

Na terça-feira, o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, anunciou que, por razões ambientais, a instituição vai eliminar o consumo de carne de vaca nas suas cantinas a partir de janeiro como "uma forma de diminuir aquela que é a fonte de maior produção de CO2 [dióxido de carbono] que existe ao nível da produção de carne animal".

Estas declarações, "apresentadas de forma descontextualizada, configuram-se enganosas", afirma a FAABA, considerando "muito grave que o representante da Universidade de Coimbra veicule alarmismo e possa colocar em causa princípios de rigor científico e proferir afirmações sem sustentação objetiva".