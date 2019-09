Actualidade

Um livro inédito do poeta açoriano Pedro da Silveira, que morreu em Lisboa, em 2003, vai ser apresentado na sexta-feira, na Biblioteca Nacional, integrando a sua obra poética, numa edição do Instituto Açoriano de Cultura.

O poeta, natural da ilha das Flores, através do volume "Fui ao Mar Buscar Laranjas - Poesia Reunida" vê concentradas todas as suas edições publicadas em vida, a par de um conjunto de dispersos e do livro, até agora inédito, "Ossos na Areia", cujo trabalho de recolha e edição foi assegurado pelo escritor e docente universitário Urbano Bettencourt.

O poeta Urbano Bettencourt - que recorda à agência Lusa ter sido editado um primeiro volume da obra completa de Silveira, pelo próprio autor, em 1999 - refere que o inédito que estava a ser preparado faz parte do espólio do escritor, confiado à Biblioteca Nacional, onde trabalhou, reunindo um conjunto de 50 poemas novos, a par de alguns textos dispersos na imprensa.