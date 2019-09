Actualidade

Uma instalação inédita da artista italiana Elisa Strinna, que aborda as redes invisíveis de organização do mundo, vai ser inaugurada na sexta-feira, na Fidelidade Arte - Largo do Chiado, em Lisboa, foi hoje anunciado.

Pela primeira vez, a artista expõe o seu trabalho em Portugal, nesta mostra, intitulada "Sol Cego", com curadoria de Delfim Sardo, organizada pela Fidelidade Arte e a Culturgest, no âmbito do projeto de arte contemporânea "Reação em Cadeia".

Este ciclo prevê que os artistas, em reflexão com o curador, convidem sucessivamente os próximos artistas, que irão suceder-lhes, numa "reação em cadeia", no espaço da Fidelidade Arte, primeiro, e da Culturgest Porto, em seguida.