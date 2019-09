Actualidade

(CORREÇÃO) Alcanena, Santarém, 18 set 2019 (Lusa) - O Festival Materiais Diversos, que decorre de 27 de setembro a 05 de outubro, em Alcanena, Minde e Cartaxo (Santarém), apresenta, na sua décima edição, cinco estreias nacionais. (VERSÃO CORRIGIDA NO 1.º E 2.º PARÁGRAFO, PORQUE OS ESPETÁCULOS "MISTÉRIO DA CHUVA" E "MENOR LÍNGUA DO MUNDO" NÃO TÊM ANTESTREIA EM LISBOA, COMO NOTICIADO, MAS SIM UMA APRESENTAÇÃO À IMPRENSA, FECHADA AO PÚBLICO; A ESTREIA SERÁ NO DIA 27, EM MINDE E ALCANENA, RESPETIVAMENTE).

O espetáculo de dança "Mistério da Cultura", de David Marques, e a peça "A Menor Língua do Mundo", de Alex Cassal e Paula Diogo, têm apresentações à imprensa marcadas, respetivamente, para quinta-feira, na Tóbis, e sexta-feira, no espaço Alkantara, em Lisboa, antes da estreia, em 27 de setembro, o primeiro às 18:30, na Fábrica de Cultura, em Minde, e a peça no cineteatro de Alcanena, nos dias 27 e 28 à noite.

Na sua décima edição, o Festival Materiais Diversos (FMD), que decorre em Minde (concelho de Alcanena), Cartaxo e Alcanena, oferece 17 espetáculos de criadores e companhias portugueses e estrangeiros, cinco em estreia absoluta e quatro em estreia nacional, uma exposic¸ão e três ac¸ões de participac¸ão, além de mais de 20 conversas e debates com o público e, em parceria com o festival Bons Sons, quatro momentos musicais, reunindo um total de 150 artistas.