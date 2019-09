Actualidade

A primeira edição do festival internacional de jazz Lava arranca hoje na ilha do Pico, nos Açores, com a eslovaca Andrea Bucko, e os trios de Karlos Rotsen (Caraíbas) e Matteo Bortone (Itália).

"Nós vimos aqui a oportunidade de apresentar um festival novo de um estilo musical que não estava muito presente no Triângulo [ilhas do Pico, Faial e São Jorge]. Havia um apontamento aqui e ali, mas achámos que havia espaço cultural para avançar com um festival desta envergadura, um festival internacional e assumidamente de jazz", adiantou, em declarações à Lusa, Daniela Silveira, da organização.

Há oito anos que a promotora de eventos organiza o festival Mais Jazz na ilha Terceira, de onde é natural, e este ano decidiu avançar com uma programação semelhante no Pico, mas o objetivo para a próxima edição é alargar o festival às três ilhas do Triângulo.