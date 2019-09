Actualidade

O Ateneu Comercial do Porto celebra em outubro 150 anos com um concerto, apelos ao "contributo simbólico" para iniciar a reabilitação do edifício e biblioteca, a venda dos Lusíadas afastada e vontade de se "abrir à cidade".

Em declarações à Lusa, Rogério Gomes, presidente da direção do Ateneu desde janeiro, explicou que o concerto de 05 de outubro "é uma das iniciativas das comemorações dos 150 anos" da instituição, cujo "grande objetivo" atual é "abrir-se, mostrar-se e servir a cidade", ressurgindo como um dos seus "centros de atividade".

O concerto, de entrada livre, serve também de convite à doação de verbas para "iniciar um fundo de reabilitação do edifício e, pelo menos, dos livros mais valiosos da biblioteca" da instituição, num momento em que "a gestão [financeira] está equilibrada" e a venda da primeira edição de Os Lusíadas, de 1572, foi completamente posta de parte.