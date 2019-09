Actualidade

A mostra anual da "Cultura Portugal" em Espanha foi hoje apresentada em Madrid com um dos destaques colocados numa "notória representação feminina" que inclui nomes como Cristina Rodrigues, Gisela João, Saskia Moro e Carolina Celas.

Na apresentação da 17.ª edição da mostra, o embaixador de Portugal em Madrid, Francisco Ribeiro de Menezes, referiu também o esforço feito para dar a conhecer nomes menos conhecidos no estrangeiro: "Fazemos uma combinação do clássico com o moderno, do tradicional com a inovação", disse.

Por seu lado, o responsável pelo setor cultural da embaixada portuguesa na capital espanhola, Pedro Behran da Costa, sublinhou "o apetite" que os espanhóis têm, "cada vez mais", para consumirem cultura portuguesa.