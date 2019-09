Actualidade

O músico britânico Jack Broadbent atua no próximo dia 28 no Convento de S. Francisco, em Santarém, encerrando a terceira edição do Santarém Jazz Fest, que inclui atuações dos Círculo e dos quartetos Manuel Brito e Garfo.

Iniciativa do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), o Santarém Jazz Fest realiza-se este ano em parceria com o projeto municipal Santarém Cultura, afirma uma nota da Câmara de Santarém.

O festival começa no dia 27, às 21:30, com a atuação dos Círculo, com Luís Figueiredo, Rita Maria e Mário Franco a "jogar com a música como crianças que brincam", tocando instrumentos, cantando, e usando "o corpo e a criatividade para dar forma a temas originais".