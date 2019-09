Actualidade

A Direção Regional de Cultura do Centro lançou hoje o concurso público para obras de conservação e beneficiação geral do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, investimento de quase 600 mil euros.

"Após o primeiro concurso lançado em fevereiro de 2019 ter ficado deserto, com o valor de 349.498,49 euros", a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) lança novo procedimento concursal pelo preço base de 535.000 euros + IVA (total 567 100 Euro)", lê-se numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O concurso, de acordo com a informação disponibilizada, "prevê trabalhos de conservação e restauro do mosteiro e ruína arqueológica, a beneficiação de toda a área exterior, nomeadamente dos acessos pedonais e mecânicos, da instalação elétrica interior e exterior, do sistema de bombagem/drenagem de água, dos muros de contenção, entre outras intervenções no espaço da cerca do Mosteiro. Com o prazo de execução de 365 dias, a obra irá decorrer de modo faseado permitindo manter o monumento aberto ao público".