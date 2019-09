Clima

Pelo menos dois sindicatos portugueses entregaram pré-avisos de greve para 27 de setembro, em adesão à iniciativa desencadeada pelo movimento em defesa do planeta liderado pela ativista sueca Greta Thunberg, desta vez com iniciativas ao longo da semana antecedente.

O programa de ação, entre vigílias, concentrações, manifestações, tribunas públicas, cinema e yoga, culmina no dia 27 com uma greve geral com a qual os promotores, maioritariamente jovens, pretendem "parar a sociedade", numa chamada de atenção para a necessidade de medidas de preservação do planeta, face às alterações climáticas.

Em declarações à agência Lusa, André Pestana, dirigente do STOP - Sindicato de Todos os Professores, confirmou que a estrutura entregou um pré-aviso de pré-aviso de greve para o dia 27, no âmbito da "Greve Climática Global".