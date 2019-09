Actualidade

A telenovela portuguesa "Vidas Opostas", produzida pela SP Televisão e exibida na SIC, está entre os nomeados aos prémios de televisão Emmy Internacional, hoje anunciados, cujos vencedores serão conhecidos em novembro, numa cerimónia em Nova Iorque.

"Vidas Opostas", escrita por Alexandre Castro e protagonizada por Sara Matos, Joana Santos, Diogo Amaral, João Jesus e Renato Godinho, disputa a categoria Telenovela com "The River", da África do Sul, "La Reina del Flow", da Colômbia, e "100 Dias para Enamorarse", da Argentina, de acordo com informação disponibilizada hoje no 'site' oficial dos prémios.

Portugal já venceu três vezes a categoria Telenovela dos Emmy Internacional: a primeira vez em 2010, com "Meu Amor", da TVI, protagonizada por Margarida Marinho, Alexandra Lencastre e Rita Pereira, a segunda em 2011, com "Laços de Sangue", da SIC, protagonizada por Joana Santos, Diana Chaves e Diogo Morgado, e a terceira no ano passado, com "Ouro Verde", da TVI, protagonizada por Diogo Morgado e Joana de Verona.