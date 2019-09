Actualidade

Um conjunto de 91 cadernos de esquissos criados pelo arquiteto vencedor do Pritzker Eduardo Souto de Moura, nas últimas quatro décadas, vai estar em exposição em Lisboa, a partir de 26 de setembro, foi hoje anunciado.

De acordo com a NOTE - Galeria de Arquitetura, localizada no Bairro Alto, a mostra do conjunto, intitulada "Cadernos Azuis", é apresentada pela primeira vez na capital.

O conjunto de desenhos foi selecionado pelo próprio arquiteto, e revela o seu imaginário ao longo do processo criativo de cada projeto que realizou na área da arquitetura.