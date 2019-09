Actualidade

O músico português Slimmy, que teve a faixa "Bloodshot StarStar" na banda sonora da série americana CSI: Miami, é o cabeça de cartaz da festa do 10.º aniversário da revista de música Sratch Magazine, esta sexta-feira, no Porto.

Em entrevista à Lusa, Irene Mónica Leite, fundadora e diretora de informação da revista de música alternativa Scratch Magazine, conta que há 10 anos, quando viu o músico portuense Slimmy ao vivo, teve o sonho de organizar um dia, no futuro, uma festa onde atuasse o autor da música "Bloodshot Star", patente na banda sonora da série americana CSI: Miami, e de "Self Control", que passou nos resumos desportivos do canal britânico Sky Sports.

"Eu admiro o Slimmy desde 2010 e por isso vou concretizar um sonho" esta próxima sexta-feira, no Hard Club, do Porto, admite a 'melómana' Irene Mónica Leite, 30 anos, que fundou a revista Scratch aos 19 anos de idade.