Actualidade

As obras de requalificação do Mercado do Bolhão estão a causar prejuízos de milhares de euros aos comerciantes de rua, para quem a situação é insustentável, temendo ter de encerrar portas se a Câmara do Porto não os indemnizar.

O impacto da construção do Túnel do Bolhão começou a sentir-se a 13 de agosto, ainda que as obras tivessem arrancado efetivamente dias de depois, a 20. Com a introdução das alterações ao trânsito, acumulam-se os prejuízos que desde que, em maio, arrancaram as obras de reabilitação do mercado, somam já milhares de euros.

Segundo o anunciado no lançamento da empreitada, em 2018, os trabalhos tem a duração de cerca de um ano, com um custo de 3,5 milhões de euros. Sérgio Silva, proprietário de um café na rua Alexandre Braga, uma das artérias afetadas pelas obras, assegura que, se não for ajudado pela câmara, no próximo mês fecha a porta.