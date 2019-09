Actualidade

Os cantores Mariza, Carminho e Luís Gomes, a dupla de designers de moda Marques Almeida e o bailarino Nuno Pesqueira são os portugueses candidatos em diferentes categorias aos prémios latinos do Reino Unido, Lukas-Europe Latin Entertainment.

Carminho é candidata a "Melhor Álbum", com o seu mais recente disco, "Maria", ao lado de nomes como Buika, Vitto Meirelles, Yilian Cañizares e Omar Sosa ou Rosalía.

Mariza é candidata a melhor concerto (Concert by International Artist of the Year), pela atuação realizada no Royal Festival Hall, em Londres.