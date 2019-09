Actualidade

Lisboa, 19 set (2019) - A Fenapecuária mostrou-se hoje indignada com a decisão do reitor da Universidade de Coimbra, de eliminar carne de vaca das cantinas, e considerou que as condições dos concursos das cantinas devem incluir variáveis como distância de produção dos alimentos.

"A Fenapecuária [Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Produtores Pecuários] manifesta a sua profunda indignação e preocupação com as declarações do Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, repudiando-as veementemente pela falta de rigor e manifesta demagogia que acarretam", lê-se no comunicado hoje divulgado intitulado "haja bom senso".

A federação de produtores de criação de gado considera que o setor "já começa a habituar-se aos constantes ataques daqueles que, por ignorância, fanatismo ou populismo, proferem declarações sem a necessária sustentação técnica ou científica", mas que mesmo assim não pode deixar de demonstrar indignação.