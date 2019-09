Actualidade

O reitor da Universidade de Coimbra (UC) disse hoje que a academia está a "cuidar do futuro" dos jovens ao decidir eliminar, a partir de janeiro de 2020, a carne de vaca das ementas das suas cantinas.

Questionado hoje pela agência Lusa sobre a contestação à decisão, por si anunciada na terça-feira, Amílcar Falcão considerou que este "é um assunto que já está ultrapassado".

A visão da Universidade de Coimbra em relação a essa matéria "tem a ver com as alterações climáticas, não tem a ver com nenhuma questão financeira, nem nenhum grupo económico, nem com partidos políticos", assegurou.